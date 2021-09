Algeria: arrestati 27 presunti membri del Movimento per l’autodeterminazione della Cabilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di sicurezza dell'Algeria hanno annunciato l'arresto, nelle ultime 48 ore, di 27 persone sospettate di collaborare con il Movimento per l’autodeterminazione della Cabilia (Mak), classificato come un gruppo terroristico dalle autorità del Paese nordafricano. Lo ha riferito un comunicato della Direzione generale della sicurezza algerina, affermando che i sospettati sono stati arrestati nelle città di Kherrata, nel governatorato di Bejaia, e di Beni Ourtilane, nel governatorato di Setif, con l'accusa di tentare di riattivare le attività delle cellule del movimento su ordine impartito da non meglio precisate “parti all'estero”. Il comunicato ha affermato anche che "i membri del gruppo criminale hanno fatto ricorso ad aggressioni e alle rapine nei negozi dei cittadini” per finanziarsi e spargere terrore. “L'intervento delle forze di sicurezza per riportare l'ordine e tutelare cittadini e beni ha portato all'arresto dei sospettati, registrando feriti registrati tra alcuni membri della sicurezza nazionale a seguito di lancio di pietre e materiali pesanti”, conclude la nota.(Ala)