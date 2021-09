Cina-Polonia: ministro Esteri Varsavia chiarisce che “Taiwan non è Paese indipendente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia non riconosce Taiwan come "Paese indipendente". Lo ha detto ieri il ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau. Il 5 settembre scorso Rau aveva annunciato sul proprio profilo Twitter la donazione di 400mila dosi di vaccini anti-Covid a marchio AstraZeneca a Taiwan, ma aveva poi cancellato il messaggio. Gli utenti dei social media hanno ipotizzato che il tweet con la bandiera di Taiwan cancellato sia il risultato di pressioni del governo cinese. Secondo “China Post”, ieri Rau ha chiarito la posizione della Polonia, ribadendo che "Taiwan fa parte della Cina". Rau ha anche sottolineato che "l'ufficio di rappresentanza" di Taiwan in Polonia non è una sede diplomatica, ma un ufficio economico e culturale. (Cip)