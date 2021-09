Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri e candidato alla presidenza del Municipio assieme alle forze politiche Sinistra civica ecologista, Demos, Europa Verde, Roma Futura, lista civica Gualtieri Sindaco e Partito democratico, presentano alla cittadinanza le candidate e i candidati della colazione per Amedeo Ciaccheri presidente del Municipio Roma VIII e per Roberto Gualtieri sindaco. Roma, piazza Caduti della Montagnola (ore 17:30)- Assemblea degli iscritti e dei candidati di Sinistra italiana alle prossime elezioni amministrative di Roma, nella lista di Sinistra civica ecologista. seguirà cena di sottoscrizione elettorale con Nicola Fratoianni e il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri candidato sindaco di Roma. Roma, Parco Fluviale Lungo il Tevere Via Capoprati 12/A (dalle ore 18:30) (segue) (Rer)