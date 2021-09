Covid: Giovannini, il green pass non è gestibile sul trasporto pubblico locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il green pass sul trasporto pubblico locale non è gestibile sul piano organizzativo quindi non può essere imposto. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini ospite ad Agorà Rai 3. Il ministro ricorda poi che, per ridurre l'affollamento dei mezzi, le imprese con oltre cento addetti hanno l'obbligo di istituire il mobility manager, per esempio per spalmare lo smart working in modo da non gravare sul servizio pubblico locale. (Rin)