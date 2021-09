Giappone: Covid, lobby industriali sollecita il governo ad accelerare la riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Japan Business Federation (Keidanren), principale organismo di rappresentanza dell'imprenditoria del Giappone, ha chiesto al governo di quel Paese di rimuovere la quarantena obbligatoria per gli individui in arrivo nel Paese che hanno completato il loro ciclo di vaccinazione contro la Covid-19, e di ridurre il periodo di quarantena massima per chiunque entri nel Paese da 14 a non più di 10 giorni. La Keidanren ha anche chiesto al governo di smettere di limitare le cure dei pazienti affetti da Covid-19 ai soli ospedali riservati al trattamento della pandemia, e di espandere il ricorso alle cure domiciliari e l'impiego di test antigenici rapidi fai-da-te. La proposta, che chiede al governo un atteggiamento proattivo nella riapertura delle attività economiche e sociali, è stata presentata dal presidente della Keidanren, Masakazu Tokura, al primo ministro Yoshihide Suga. "Oltre l'80 per cento della popolazione sarà pienamente vaccinata entro i prossimi due mesi. Il tasso di casi gravi è stato sufficientemente ridotto, e l'attenzione va ora rivolta al conseguimento di un equilibrio tra le misure tese a contenere la propagazione del virus e le attività socioeconomiche", ha dichiarato Tokura nel corso di una conferenza stampa. Lo scorso fine settimana l'organo di consulenza del governo per la pandemia di Covid-19 ha presentato una serie di proposte per misure graduali di riapertura in concomitanza con l'aumento del tasso di vaccinazione nel Paese. Le misure prevedono una combinazione di prova di avvenuta certificazione o tampone per i viaggi tra prefetture, la visita di pazienti negli ospedali e nelle case di cura e l'ingresso a grandi eventi. Il governo sta valutando inoltre la revoca dell'impopolare divieto di servire alcolici imposto ai locali, anche nelle aree del Paese sottoposte allo stato di emergenza. (Git)