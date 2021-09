Corea del Sud: a luglio cala l'attivo delle partite correntisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud sono cresciute del 35 per cento su base annua nel mese di agosto, trainate ancora una volta dalla domanda globale di microchip e automobili. Lo ha annunciato il ministero del Commercio, dell'industria e dell'energia sudcoreano. Il mese scorso le esportazioni sono ammontate in tutto a 53,2 miliardi di dollari; sempre ad agosto, le importazioni hanno registrato un incremento del 44 per cento annuo a 51,5 miliardi di dollari, con un conseguente attivo commerciale mensile di 1,67 miliardi di dollari. (segue) (Git)