Venezuela: negoziato di pace, accordi su crisi sanitaria e difesa Esequibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le delegazioni di governo e opposizioni del Venezuela hanno chiuso a Città del Messico la tornata di colloqui del nuovo negoziato di pace siglando i primi due accordi parziali: "L'accordo per la ratifica e difesa della sovranità sulla Guayna Esequiba", garantendo il sostegno congiunto a una annosa rivendicazione territoriale internazionale, e "l'Accordo parziale per la protezione sociale del popolo venezuelano", strumento per garantire le risorse utili ad affrontare l'emergenza sanitaria. Il dialogo è facilitato dal Regno di Norvegia e accompagnato da Russia e Paesi Bassi, a sostegno, rispettivamente, del governo e della Piattaforma unitaria, la coalizione che fa capo al leader oppositore Juan Guaidò. Le parti si sono riunite dal 3 al 6 settembre, osservando le regole del memorandum di intesa firmato a metà agosto a Città del Messico. (Mec)