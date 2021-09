Thailandia: Covid, Bangkok e Chiang Mai tra le località che potrebbero riaprire ad ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia intende procedere all'apertura di altre località turistiche del Paese da ottobre, contando sull'accelerazione della campagna vaccinale contro la Covid-19 come incentivo al ritorno dei turisti internazionali. La riapertura della capitale Bangkok e di Chiang Mai, così come delle località balneari di Pattaya, Cha-Am e Hua Hin, potrebbe scattare sin dal primo ottobre, secondo le medesime modalità adottate per la riapertura dell'isola turistica di Phuket, che è stata riaperta ai soli turisti stranieri vaccinati sin dal primo luglio scorso. Altre località che potrebbero riaprire nel mese di ottobre sono Chiang Rai, Koh Chang e Koh Kood, in vista dell'istituzione di "bolle" di viaggio coi Paesi limitrofi dall'inizio del prossimo anno. (segue) (Fim)