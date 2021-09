Venezuela: negoziato di pace, opposizione chiederà garanzie su sistema giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prossima tornata di colloqui con il governo, le opposizioni del Venezuela chiederanno di mettere mano alle garanzie nel sistema della giustizia. In una nota, il fronte antigovernativo precisa infatti che al prossimo appuntamento, in agenda il 24 settembre, si intenderà discutere "temi legati a giustizia e riparazione". Occorre rimettere mano "al potere giudiziario venezuelano con giudizi e procuratori che garantiscano il giusto processo", come "passo indispensabile per andare verso l'istituzionalizzazione del Paese e recuperare i diritti politici e civili". Il dialogo è facilitato dal Regno di Norvegia e accompagnato da Russia e Paesi Bassi, a sostegno, rispettivamente, del governo e della Piattaforma unitaria, la coalizione che fa capo al leader oppositore Juan Guaidò. Le parti si sono riunite dal 3 al 6 settembre, osservando le regole del memorandum di intesa firmato a metà agosto a Città del Messico. (Mec)