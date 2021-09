Venezuela: crisi sanitaria e difesa Esequibo, primi accordi parziali tra governo e opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'azione "apolitica" per affrontare l'emergenza sanitaria in corso e un sostegno congiunto alla rivendicazione territoriale della Guyana Esequiba. Sono i primi due "accordi parziali" che le delegazioni di governo e opposizioni del Venezuela hanno raggiunto nella prima tornata di incontri sostenuta a Città del Messico dal 3 al 6 settembre. Al prossimo incontro, in agenda il 24 settembre, le parti discuteranno - su richiesta delle opposizioni - del sistema della giustizia e delle garanzie costituzionali ad esso collegate. Per iniziativa del governo, si tornerà a discutere di accesso ai fondi per affrontare la crisi pandemica, compresa la possibile richiesta di Diritti speciali di prelievo al Fondo monetario internazionale (Fmi). La tre giorni, si legge ancora nel comunicato, ha permesso inoltre di elaborare "meccanismi di consultazione politici e sociali i più inclusivi possibili". (segue) (Mec)