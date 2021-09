Venezuela: crisi sanitaria e difesa Esequibo, primi accordi parziali tra governo e opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima intesa, "Accordo parziale della protezione sociale del popolo venezuelano", è centrata sugli interventi per combattere la crisi sanitaria. Il testo del comunicato parla di "stabilire meccanismi di ripristino e ottenimento delle risorse per rispondere alle necessità sociali della popolazione, con particolare attenzione agli effetti della pandemia da Covid-19", considerando anche l'accesso ai fondi "provenienti da organismi multilaterali cui abbia diritto la Repubblica", come da tempo rivendica il governo, censurando il congelamento degli asset legato alle sanzioni internazionali. Il comunicato diffuso dalla Piattaforma unitaria, la coalizione antigovernativa che fa riferimento a Juan Guaidò, parla di un intervento a favore "dei venezuelani più vulnerabili": un Tavolo nazionale di attenzione sociale, "spazio paritario con appoggio di esperti" per elaborare strategie di uscita dall'emergenza. (segue) (Mec)