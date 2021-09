Venezuela: crisi sanitaria e difesa Esequibo, primi accordi parziali tra governo e opposizioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al prossimo tavolo, le opposizioni chiedono di discutere "temi legati a giustizia e riparazione". Occorre rimettere mano "al potere giudiziario venezuelano con giudizi e procuratori che garantiscano il giusto processo", come "passo indispensabile per andare verso l'istituzionalizzazione del Paese e recuperare i diritti politici e civili". Un dossier nel quale potenzialmente finisce non solo l'esame delle garanzie processuali, ma l'intera architettura del sistema giudiziario: procuratore nazionale e giudici della Corte suprema sono infatti stati nominati dall'Assemblea nazionale costituente (Anc), il parlamento a maggioranza chavista che dal 2017 al 2020 ha di fatto esercitato le funzioni attribuite dalla Carta a quello controllato dalle opposizioni (Assemblea nazionale). (segue) (Mec)