Venezuela: crisi sanitaria e difesa Esequibo, primi accordi parziali tra governo e opposizioni (6)

- Il memorandum di intesa, base del negoziato, è costruito attorno a un’agenda di sette punti: diritti politici per tutti; garanzie elettorali per tutti, con un calendario certo per un voto da sottoporre a osservazione; revisione delle sanzioni e del blocco sugli asset statali; rispetto dello stato di diritto; convivenza politica e sociale con la rinuncia alla violenza e il risarcimento delle vittime; protezione dell’economia nazionale e misure di tutela sociale per il popolo venezuelano; garanzie sull’implementazione, l’accompagnamento e la verifica di quanto accordato”. Un elenco che riflette a pieno lo sforzo dei mediatori nel portare le ragioni delle due parti. Il governo ​punta innanzitutto alla rimozione delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, contando sui “buoni uffici” del leader oppositore, Juan Guaidò, alla Casa Bianca. Per Caracas le sanzioni, “contrarie al diritto internazionale, sono causa prima del disagio socio economico che vive il Paese. Maduro punta inoltre al riconoscimento delle istituzioni guidate da elementi a lui fedeli – Parlamento, Corte suprema e la stessa presidenza – ma nate con procedimenti contestati da buona parte della comunità internazionale. Un’agenda con cui il governo intende più in generale consolidare il suo potere nel Paese, ma ottenendo la possibilità di rientrare nel tessuto dei rapporti commerciali e diplomatici globali. (segue) (Mec)