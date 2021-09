Giappone: Covid, autorità indagano su un'altra morte legata al vaccino Moderna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I "contaminanti esterni" rinvenuti dalle autorità sanitarie giapponesi in numerose fiale del vaccino contro la Covid-19 prodotto da Moderna sono minuscole particelle di acciaio inossidabile, risultato di un errore nel processo di produzione del vaccino. Lo ha annunciato il primo settembre scorso il ministero della Salute del Giappone, mentre nel Paese si moltiplicano le segnalazioni di fiale contaminate da agenti esterni: Nei giorni scorsi sono giunte segnalazioni di fiale contaminate dalle prefetture di Kanagawa e Hokkaido, appartenenti a lotti non ancora ritirati che sono già stati inoculati a decine di migliaia di persone. Takeda Pharmaceuticals, azienda farmaceutica giapponese che distribuisce il vaccino Moderna in Giappone, ritiene che la presenza in sospensione di particelle di acciaio sia stata probabilmente causata dalla frizione tra componenti in metallo della linea di produzione, probabilmente legata a errori di installazione. Secondo l'azienda, la presenza di acciaio inossidabile non dovrebbe costituire un rischio aggiuntivo per la salute, anche se Takeda ha ammesso la possibilità di reazioni allergiche in caso di inoculazione. (segue) (Git)