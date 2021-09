Corea del Nord: Pyongyang prepara una parata militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha intrapreso i preparativi per una parata militare questa settimana in occasione dell'anniversario della fondazione del Paese. Lo riferiscono fonti militari citate dalla stampa sudcoreana. Secondo le informazioni a disposizione dell'intelligence militare di Seul, circa 10mila militari nordcoreani sono confluiti a Pyongyang in vista del doppio anniversario della fondazione dello Stato, il 9 settembre, e della fondazione del Partito del lavoro, il 10 ottobre. Dato lo stato di avanzamento dei preparativi, è probabile che la parata militare si terrà il 9 settembre. (Git)