Brasile: giorno dell'indipendenza, San Paolo blindata per timore scontri di piazza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni saranno inoltre monitorate attraverso telecamere fisse e mobili, motolink (telecamere installate sulle moto) e bodycam (telecamere installate nelle divise della polizia). Le immagini saranno seguite in diretta presso la Centrale operativa della Pm (Copom). Inoltre, la polizia effettuerà perquisizioni personali e negli zaini e borse dei partecipanti alle manifestazioni. Non sarà consentito portare con sé oggetti possono essere usati come armi (manganelli, fuochi d'artificio, razzi e droni). Chiunque sia in possesso di tali materiali, oltre che di armi bianche e armi da fuoco, sarà denunciato. La polizia effettuerà anche un sopralluogo preliminare e una verifica sui mezzi che trasportano gli impianti audio che accompagneranno le proteste. Secondo il segretario alla Pubblica sicurezza dello stato, Joao Camilo Pires de Campo, l'operazione ha lo scopo di "proteggere le persone, preservare i beni e garantire il diritto di movimento, nonché il diritto di partecipare liberamente alle manifestazioni, oltre a garantire la normale fluidità del traffico". (segue) (Brb)