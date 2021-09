Brasile: giorno dell'indipendenza, San Paolo blindata per timore scontri di piazza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In assenza della parata militare normalmente organizzata a Brasilia, cancellata per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia di nuovo coronavirus, la commemorazione della festività è destinata ad assumere un tono più politico e meno istituzionale. Sono centinaia le manifestazioni pro e contro il governo del Brasile che animeranno le strade del paese in occasione del giorno dell'indipendenza. Tuttavia, oltre quella di San Paolo, quella che preoccupa di più le autorità di pubblica sicurezza è quella della capitale federale Brasilia. (segue) (Brb)