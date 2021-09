Brasile: giorno dell'indipendenza, San Paolo blindata per timore scontri di piazza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Brasilia, la spianata dei ministeri avrà un perimetro di isolamento per garantire che non ci siano tentativi di invasione del parlamento e della Corte suprema. La manifestazione di Brasilia si presenta infatti come una sorta di marcia contro la Corte suprema. Si tratta di una delle autorità contro cui Bolsonaro ha ingaggiato un braccio di ferro partendo dalle polemiche sulle presunte illegalità del sistema di voto elettronico. Un'accusa che il presidente ha ribadito in diverse occasioni, rilanciata con particolare enfasi a inizio agosto, quando aveva promesso di esibire in diretta sui canali social e su "Tv Brasil" le prove a sostegno della sua tesi, salvo poi ammettere di possedere solo "indizi". Nel corso della diretta di due ore, il capo dello Stato aveva invece mostrato spezzoni di video già circolanti sulla rete e più volte contraddetti dalle autorità, considerati "fake news". Per sostenere le sue tesi, il presidente aveva deciso di utilizzare vari documenti. Nella lista era finita anche un'inchiesta della Polizia federale relativa a un presunto attacco cibernetico al sistema interno del tribunale elettorale avvenuto nel 2018. Un caso che Bolsonaro ha presentato come prova della vulnerabilità del sistema nonostante l'inchiesta avesse mostrato che l'attacco non avesse offerto alcun rischio. (segue) (Brb)