Brasile: giorno dell'indipendenza, San Paolo blindata per timore scontri di piazza (5)

- Le ripetute denunce sulle presunte "frodi" commesse in passato nelle urne, mai accompagnate da prove vincolanti, hanno innescato diverse indagini: la Corte suprema ha inserito Bolsonaro nella lista degli indagati sull'inchiesta sulla diffusione di "fake news" aperta nel 2019, e curata dal magistrato Alexander de Moraes. A inizio agosto il Tribunale superiore elettorale (Tse) aveva approvato l'apertura di una indagine amministrativa nei confronti del presidente, proprio per le ripetute e non documentate critiche rivolte al sistema del voto. Una indagine al momento in fase di istruttoria, di cui il tribunale elettorale ha allargato i confini spingendosi a verificare eventuali abusi di potere economico e politico, uso indebito dei media, corruzione e frode. Ultima in ordine di tempo l'inchiesta aperta dalla Polizia federale sulla presunta violazione del segreto istruttorio, che Bolsonaro avrebbe compiuto rivelando in televisione proprio i dettagli delle indagini compiute sul presunto attacco informatico del 2018. (segue) (Brb)