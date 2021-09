Brasile: giorno dell'indipendenza, San Paolo blindata per timore scontri di piazza (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sconfitto politicamente e con i sondaggi che lo danno in caduta libera, da alcune settimane il presidente Jair Bolsonaro e gruppi di suoi sostenitori lanciano appelli per partecipare in massa alle due principali manifestazioni a sostegno dell'azione del governo. Bolsonaro, intenzionato a rinforzare il legame con la sua base più radicale, ha annunciato che ha intenzione di partecipare a entrambe. Dopo la cerimonia dell'alzabandiera prevista per le ore 8,00 il presidente dovrebbe partecipare alla manifestazione di Brasilia. In seguito dovrebbe volare a San Paolo dove ha annunciato la sua presenza e "un discorso ben più lungo e intenso" intorno alle 15,30 del pomeriggio. (segue) (Brb)