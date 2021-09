Messico: emergenza migranti, Msf denuncia "situazione insostenibile" al confine con il Guatemala (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Inm ha identificato 147.033 migranti irregolari dal 1 gennaio al 31 agosto, il triplo di quelli identificati nello stesso periodo del 2020. Di questi la stragrande maggioranza, 145.863, sono originari delle Americhe, che attraversano il Paese nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti. La maggior parte proviene da Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador e Haiti. Sempre secondo l'Inm nel 2021 sono stati fermati 34.427 migranti minori, accompagnati e non accompagnati, in condizione irregolare in Messico, il triplo rispetto al 2020. A luglio le autorità di frontiera degli Stati Uniti hanno fermato 212.672 persone entrate nel Paese in modo irregolare. Si tratta del numero di migranti irregolari fermati in un mese più alto da due decenni. (segue) (Mec)