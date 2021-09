Indonesia: Covid, riaprono le attività turistiche a Giava (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il governo indonesiano aveva già decretato un allentamento delle misure restrittive contro la Covid-19 in vigore in aree del Paese come Solo, nella provincia di Giava Centrale, e Malang, a Giava Orientale. L'allentamento delle restrizioni rimarrà in vigore se nei prossimi giorni verrà confermata la tendenza al progressivo calo dei casi di Covid-19 nel Paese. Come per le aree metropolitane di Giacarta, Bandung e Surabaya e a Bali, già parzialmente riaperte il 24 agosto, il provvedimento prevede che i centri commerciali possano riaprire al 50 per cento della capacità massima e per un maggior numero di ore. Le moschee, le chiese e gli altri luoghi di culto possono accogliere fedeli non oltre il 25 per cento della loro capienza massima. Inoltre, le aziende orientate all'export hanno ripreso a operare senza alcuna restrizione. Widodo ha dichiarato che grazie al calo dei contagi, nelle ultime settimane il tasso di occupazione nazionale dei posti letto ospedalieri è calato sotto il 27 per cento. (Fim)