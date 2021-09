Roma 2021: Meleo (M5s), grazie ad accordo quadro bambini asilo nido Ciliegio rosa giocano in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I bambini giocano in sicurezza grazie all'accordo quadro che abbiamo voluto attivare. L’asilo nido Ciliegio Rosa, nel Municipio VIII, è un esempio degli interventi di manutenzione che abbiamo realizzato per la sicurezza e la protezione dei bambini". Lo scrive in un post su Facebook Linda Meleo, candidata del M5s in Assemblea capitolina. "Ecco cosa abbiamo fatto al Ciliegio Rosa: installazione della nuova pavimentazione in gomma antitrauma nell’area giochi esterna per i bambini; sostituzione di un tratto della recinzione esterna e di tutta la staccionata in legno; pulizia e bonifica di tutto il sistema di smaltimento delle acque piovane. Con questo speciale Accordo Quadro, il Dipartimento Lavori Pubblici sta intervenendo a supporto di alcuni Municipi per la manutenzione negli edifici scolastici. 1,5 milioni di euro aggiuntivo per la sicurezza delle nostre scuole", conclude Meleo. (Rer)