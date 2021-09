Messico: Energia, Lopez Obrador annuncia avvio processo ristrutturazione debito Pemex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha annunciato che la compagnia petrolifera statale Pemex ha avviato un processo di ristrutturazione del debito per un ammontare prossimo a 100 miliardi di euro. Lo ha reso noto lunedì durante la tradizionale conferenza stampa mattutina senza offrire tuttavia ulteriori dettagli sul piano di ristrutturazione del debito della società. Lopez Obrador ha ribadito nell'occasione la sua posizione a sostegno di Pemex e ha aggiunto che la società "non è alla deriva", in quanto il suo debito è sovrano e la sua situazione "non è paragonabile a quella di società come Shell e Iberdrola"."No faremo come altri governi che da una parte hanno attinto dalle finanze di Pemex e dall'altra non l'hanno sostenuta con investimenti", ha sottolineato il presidente. Secondo daati ufficiali alla fine di giugno l'indebitamento finanziario totale della società è aumentato dello 0,9 per cento rispetto alla fine del 2020, per un totale dii 97,633 miliardi di euro. (segue) (Mec)