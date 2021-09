Argentina: Covid, governo presenta credenziale digitale valida come passaporto sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha presentato lunedì alla comunità internazionale il documento digitale che verrà usato come passaporto sanitario per certificare la vaccinazione contro il Covid-19 dei suoi cittadini. Si tratta di una credenziale che verrà inclusa automaticamente nella app per telefoni cellulari "Mi Argentina", un software che permette ai cittadini del paese sudamericano disporre in formato digitale dei principali documenti rilasciati da autorità statali, come carta d'identità, tessera sanitaria e patente di guida. "La credenziale di vaccinazione digitale di Mi Argentina è dal 6 settembre il documento di viaggio ufficiale che certifica la vaccinazione contro il Covid-19 nel paese. La carta digitale è disponibile sia in spagnolo che in inglese con l'obiettivo di essere presentata all'estero da coloro che devono spostarsi da un paese all'altro", recita una nota del ministero degli Esteri. (segue) (Abu)