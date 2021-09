Argentina: Covid, governo presenta credenziale digitale valida come passaporto sanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adozione della credenziale digitale internazionale, prosegue la nota, è stata informata dal ministero degli Esteri attraverso una circolare inviata ai consolati e alle ambasciate argentine all'estero. Tale circolare sarà poi comunicata ai ministeri degli Esteri e alle autorità sanitarie e di frontiera di tutti i paesi per iniziare in questo modo il suo processo di approvazione all'estero. Allo stesso tempo, riferisce il comunicato, "gli altri paesi sono stati tenuti a comunicare quali sono i loro modelli di credenziali vaccinali per avanzare nella verifica della documentazione dei viaggiatori che desiderano entrare in Argentina". Ad oggi in Argentina risulta vaccinata il 61,9 per cento della popolazione con una dose ed il 35,75 per cento con le due dosi. I farmaci approvati e applicati dalle autorità sanitarie sono Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca, Cansino, Moderna, Pfizer e Covishield. (Abu)