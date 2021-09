Brasile: governo disciplina concessione visti temporanei per cittadini afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Giustizia del Brasile hanno firmato un decreto interministeriale che disciplina la concessione di visti temporanei e permessi di soggiorno per fini di accoglienza umanitaria a cittadini afgani, apolidi e persone colpite da una situazione di grave o grave imminente instabilità istituzionale o grave violazione dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario in Afghanistan. La misura è prevista dalla legge 13.445 del 2017 che offre un meccanismo di protezione, riaffermando l'impegno brasiliano per il rispetto dei diritti umani e la solidarietà internazionale. Il decreto stabilisce i requisiti legali per la concessione di un visto umanitario. Le ambasciate di Islamabad, Teheran, Mosca, Ankara, Doha e Abu Dhabi potranno elaborare le domande di visto per l'accoglienza umanitaria. Il Brasile non ha un'ambasciata o un consolato residente in Afghanistan. Particolare attenzione sarà data alle richieste di donne, bambini, anziani, persone con disabilità e dei loro gruppi familiari, compresa la particolare situazione dei magistrati afgani che è stata portata all'attenzione del governo brasiliano.(Brb)