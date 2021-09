Germania: Baerbock (Verdi) vuole ritirare armi atomiche Usa se diventerà cancelliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata cancelliera dei Verdi, Annalena Baerbock, intende premere per il ritiro delle armi atomiche degli Stati Uniti dalla Germania, se otterrà l'incarico dopo le elezioni del Bundestag del 26 settembre. Intervistata dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, Baerbock, che copresiede i Verdi con Robert Habeck, ha fatto riferimento ai negoziati sul disarmo tra Usa e Russia. L'esponente degli ecologisti ha, quindi, dichiarato: “Ovviamente, le armi nucleari statunitensi in Germania e in Europa nel suo insieme devono far parte di questo disarmo”. Baerbock ha, quindi, aggiunto: “Attualmente, abbiamo una finestra di opportunità e dobbiamo usarla e non perseguire più una politica estera che prende le distanze in caso di dubbio". Con altri Stati membri della Nato, come Italia, Belgio, Paesi Bassi e Turchia, la Germania è parte del dispositivo di deterrenza dell'Alleanza atlantica, ospitando sul proprio territorio bombe atomiche degli Stati Uniti. Si tratta di circa 20 ordigni dislocati nella base dell'aeronautica tedesca (Luftwaffe) a Buechel, in Renania-Palatinato. In caso di necessità, lo sganciamento delle bombe viene effettuato dagli aerei della Luftwaffe. (Geb)