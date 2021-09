Usa-Qatar: Blinken e Austin incontrano Al Thani, focus su Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Doha, in Qatar, l'emiro Tamim bin Hamad Al Thani. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Blinken, affiancato dal segretario alla Difesa Lloyd Austin, ha ringraziato Al Thani per lo straordinario sostegno del Qatar nel facilitare il transito sicuro di cittadini statunitensi, partner e afghani a rischio durante le operazioni di evacuazione da Kabul. Le parti hanno anche discusso di altre importanti questioni e iniziative bilaterali per promuovere la sicurezza e la prosperità regionali. (Nys)