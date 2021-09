Brasile: giorno dell'indipendenza, San Paolo blindata per timore scontri di piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno circa 3.600 gli uomini e donne delle forze dell'ordine dello stato di San Paolo, in Brasile, impegnate a garantire l'ordine pubblico nel corso delle manifestazioni in programma per domani, 7 settembre, in occasione della commemorazione del giorno dell'indipendenza. In particolare la maggiore concentrazione di manifestanti è prevista presso l'Avenida Paulista, dove si daranno appuntamento i sostenitori del presidente Bolsonaro, e presso Vale do Anhangabaú, dove si raduneranno i manifestanti anti-governativi. Le autorità del governo di San Paolo temono che il clima politico e l'intensificarsi della frattura istituzionale tra Bolsonaro e i suoi 'oppositori', soprattutto indicati da Bolsonaro e dai suoi sostenitori nella Corte suprema e nel Parlamento, possano favorire atti di violenza. Per questo è previsto un notevole spiegamento di forze. I circa 3.600 agenti conteranno sul supporto di 1.473 veicoli, 60 cavalli, quattro droni e due elicotteri della Polizia militare (Pm). All'operazione parteciperanno in particolare aliquote dei Comandi di Polizia della Capitale (Cpc), dei Comandi di polizia del Traffico (CPTran), oltre ai Comandi anti-sommossa (CPChoque) e ai Vigili del Fuoco (Ccb). (segue) (Brb)