Messico: emergenza migranti, Msf denuncia "situazione insostenibile" al confine con il Guatemala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ong Medici Senza Frontiere (Msf) ha denunciato lunedì la "situazione insostenibile" di migliaia di migranti bloccati in Messico e ha annunciato che sta approntando un "intervento di emergenza" al confine meridionale del Paese. "Msf avvia un intervento di emergenza nella città di Tapachula, in Chiapas, dove circa 40 mila persone sono intrappolate dal fallimento del sistema di asilo", denuncia l'Ong in un comunicato. Secondo Msf la situazione di decine di migliaia di migranti provenienti dall'America centrale e dal Sudamerica è di "estrema vulnerabilità" a causa delle continue deportazioni dagli Stati Uniti e del fallimento delle politiche di asilo. L'organizzazione medico-umanitaria denuncia in questo senso "le condizioni di sovraffollamento e la mancanza di accesso a servizi medici e sociali subite da queste comunità sia nel nord che nel sud" del Messico. (segue) (Mec)