Usa: uragano Ida, Biden autorizza aiuti federali per New York e New Jersey

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha autorizzato lo stanziamento di aiuti federali per le comunità di New York e New Jersey, particolarmente colpite dalle inondazioni causate dall'uragano Ida. Lo scrive il sito statunitense "Axios". La mossa precede una visita che Biden effettuerà proprio nei due Stati nelle prossime ore, dove andrà a sincerarsi di persona dei danni e a incontrare le autorità locali. La calamità ha ucciso 13 persone nella sola città di New York, danneggiato oltre 1,200 case e causato 50 milioni di dollari in danni alle infrastrutture e alle proprietà pubbliche. Gli aiuti federali possono essere destinati a sovvenzioni per alloggi temporanei e riparazioni domestiche, programmi che sostengono gli individui e le imprese a riprendersi dal disastro e prestiti per coprire le perdite di proprietà non assicurate.(Nys)