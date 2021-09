Egitto: Norvegia invita ministro Esteri Shoukry a Comitato di coordinamento aiuti a palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha ricevuto una telefonata dalla sua omologo, la ministra degli Affari esteri del Regno di Norvegia, Ine Eriksen Soreide, che lo ha invitato a partecipare alla riunione del Comitato di coordinamento degli aiuti internazionali al popolo palestinese, che si terrà a New York a margine dei prossimi incontri dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo ha reso noto in un comunicato Ahmed Hafez, il portavoce del ministero degli Esteri egiziano. Le parti hanno discusso delle modalità per far avanzare e sviluppare le relazioni di cooperazione tra Egitto e Norvegia in molti campi, in particolare nel campo degli investimenti norvegesi, nonché degli ultimi sviluppi nei teatri regionali e internazionali.(Cae)