Usa: Texas, dipartimento di Giustizia assicura protezione a donne che vorranno abortire

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fatto sapere che proteggerà le donne vorranno praticare l'interruzione di gravidanza nello stato del Texas. Lo scrive il quotidiano "The Hill", riprendendo un comunicato stampa divulgato dal dicastero mentre negli Usa continua il dibattito a seguito dell'approvazione di una legge restrittiva nello stato meridionale. Il procuratore generale, Merrick Garland, ha affermato che il dipartimento esplorerà "tutte le opzioni" per contestare la nuova legge del Texas, aggiungendo che fornirà sostegno alle donne intenzionate ad abortire. “Il dipartimento fornirà sostegno tramite le forze dell'ordine federali se e quando una clinica per aborti è sotto attacco. Abbiamo contattato gli uffici dei procuratori statunitensi e gli uffici dell'Fbi in Texas e in tutto il paese per discutere delle nostre autorità di contrasto", ha affermato Garland nella nota. "Non tollereremo alcuna violenza contro coloro che cercano di ottenere o fornire servizi di salute riproduttiva", ha aggiunto. La nuova legge consente a privati cittadini del Texas di denunciare chiunque – operatori sanitari, familiari o estranei – aiuti una donna a interrompere la gravidanza dopo sei settimane. In caso di vittoria in giudizio, i denuncianti otterrebbero anche un premio pari a 10 mila dollari.(Nys)