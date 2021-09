Brasile: giorno dell'indipendenza, San Paolo blindata per timore scontri di piazza (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Brasilia, i manifestanti che compongono il cosiddetto Grido degli Esclusi (movimenti sociali, partiti di sinistra e altre organizzazioni di opposizione) si concentreranno nella regione della Torre della Televisione, a tre chilometri di distanza dalla spianata dei ministeri. Complessivamente i movimenti di opposizione saranno presenti in 131 manifestazioni organizzate in 125 municipi. Proteste contro Bolsonaro sono in programma anche in diverse città d'Europa tra cui Berlino, Parigi e Lisbona. (Brb)