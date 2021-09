Messico: emergenza migranti, Msf denuncia "situazione insostenibile" al confine con il Guatemala (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 2 settembre, parlando in conferenza stampa, il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha dichiarato che chiederà all'omologo statunitense Joe Biden di concedere visti di lavoro temporanei ai migranti dell'America centrale per contenere i flussi migratori in ingresso nel Paese, che le Nazioni Unite hanno definito senza precedenti. "Il proposito è mantenere (i migranti) nel sud del Paese perché permettere che attraversino il Paese significa esporli a rischi di violazioni dei diritti umani, soprattutto alla frontiera nord", ha detto Biden parlando questa mattina in conferenza stampa. López Obrador ha spiegato che si continua a fare pressione sul governo statunitense, sperando che "si attivi e dia opzioni e opportunità a chi abbandona il suo Paese". (segue) (Mec)