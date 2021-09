Messico: emergenza migranti, Msf denuncia "situazione insostenibile" al confine con il Guatemala (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra queste opzioni, ha detto il presidente messicano, c'è quella di estendere il programma "Seminando vita", iniziativa per piantare alberi da legno e da frutta nelle regioni meno sviluppate del sud del Messico, anche a Guatemala, Honduras e El Salvador e consentire a le persone che si iscrivono a questi programmi di ottenere dei visti temporanei di lavoro per gli Usa. "Questo è quello che chiedo, lo farò presente a Biden al più tardi al prossima settimana, perché non possiamo solo fermarli, dobbiamo affrontare le cause della migrazione", ha detto il capo dello stato. (Mec)