Brasile: giorno dell'indipendenza, San Paolo blindata per timore scontri di piazza (6)

- Un tempo della partita aperta da Bolsonaro si è giocato anche in parlamento, cui Bolsonaro ha chiesto senza successo di approvare una proposta di modifica costituzionale per reintrodurre la documentazione cartacea nei processi elettorali. La proposta di modifica, che ha ottenuto solo 229 voti favorevoli contro i 309 necessari, prevedeva che dopo aver espresso il voto nell'urna elettronica, ciascun elettore potesse ottenere una prova cartacea della preferenza appena espressa. Una riforma del meccanismo che secondo Bolsonaro avrebbe inficiato le presidenziali del 2014 e del 2018. Di più, il capo dello Stato aveva minacciato di non far celebrare le elezioni del 2022, nel caso in cui si fosse mantenuto il sistema del voto integrale elettronico. A vuoto è andato anche il tentativo di aprire una procedura di impeachment nei confronti di de Moraes. Nell'istruire le sue indagini sulle "notizie false" - e dandogli "del bugiardo" - il magistrato avrebbe superato i limiti a lui imposti dalla Costituzione e del rispetto istituzionale. La toga è stata accusata di accentrare su di se l'apertura dell'inchiesta, la raccolta delle prove e il giudizio. "Quest'azione è fuori dai limiti della Costituzione e l'unica risposta va cercata fuori dalla Costituzione", aveva spiegato Bolsonaro dicendosi pronto a usare le "stesse armi" della magistratura. Ne è seguita la richiesta di dimissioni, presentata il 20 agosto alla presidenza del Senato, con il seguito di vivaci polemiche da tutto l'arco politico. Il presidente del Senato, Rodrigo Pacheco ha però archiviato la richiesta non rinvenendo gli estremi legali per aprire il procedimento. (segue) (Brb)