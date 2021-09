Brasile: giorno dell'indipendenza, San Paolo blindata per timore scontri di piazza (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina Bolsonaro è tornato a convocare la piazza in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Martedì prossimo, 7 settembre, celebreremo il 199° anniversario dell'indipendenza del Brasile. L'indipendenza è associata alla Libertà. Pertanto, anche nell'ambito degli articoli XV e XVI, dell'articolo 5 della nostra Costituzione, la popolazione brasiliana ha il diritto, se lo desidera, di scendere in piazza e partecipare a questo nostro grande appuntamento in pace e armonia. Lo stesso vale per tutti i membri del potere esecutivo federale che non sono in servizio. Che la libertà individuale sia massima in questo evento in cui celebriamo la nostra sovranità", ha scritto il presidente. Anche i leader delle organizzazioni religiose di matrice evangelica, zoccolo duro della base elettorale del presidente, hanno chiamato i fedeli a partecipare. Secondo le ricostruzioni della stampa locale realizzate negli ultimi giorni centinaia di pullman sono stati affittati per trasportare i molti sostenitori di Bolsonaro residenti negli stati interni del paese verso la capitale e San Paolo. In molti casi viene offerto anche un pernottamento. (segue) (Brb)