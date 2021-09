Reddito cittadinanza: Salvini, con legge Bilancio va rivisto o cancellato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno è che quando si comincerà a discutere della legge di Bilancio, fra fine ottobre e inizio novembre, a mia prima firma, chiederemo di rivedere o cancellare il Reddito cittadinanza. Faremo entrambe queste proposte". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa al termine della riunione della segreteria federale del Carroccio. "Non è un attacco o una polemica contro qualcuno - ha puntualizzato -. Sono 10 miliardi che avrebbero dovuto creare lavoro, ma alla prova dei fatti non hanno creato lavoro". (Rin)