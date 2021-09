Libia: Unsmil su rilascio ex funzionari governativi, passo significativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) prende atto del rilascio, il 5 settembre, di Al-Saadi Gheddafi, insieme a Ahmed Ramadan e ad altri sei funzionari dell'ex governo libico che sono stati detenuti per sette anni o più. Lo riferisce in una nota Unsmil, sottolineando che il rilascio di Gheddafi è conforme a un ordine legale in seguito alla sua assoluzione da parte di un tribunale libico nel 2019. Questi rilasci, si legge ancora, rappresentano un passo significativo verso il rispetto dello stato di diritto e dei diritti umani e uno sviluppo positivo che può contribuire a un processo di riconciliazione nazionale basato sui diritti e promuovere ulteriormente l'unità nazionale. A questo proposito, Unsmil elogia gli sforzi del governo di unità nazionale, del Consiglio di presidenza e delle autorità giudiziarie e ribadisce i suoi appelli alle autorità libiche affinché rilascino prontamente migliaia di persone che rimangono arbitrariamente detenute in strutture in tutta la Libia. (Lit)