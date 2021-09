Germania-Francia: ministro Finanze Scholz, insieme per la sovranità europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Francia giocheranno insieme "un ruolo molto importante per la sovranità europea” nel mondo. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, al termine dell'incontro che ha avuto oggi con il presidente francese, Emmanuel Macron, all'Eliseo. Candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) alle elezioni del Bundestag del 26 settembre, Scholz ha aggiunto che la cooperazione tra Germania e Francia è stata fondamentale per la risposta dell'Ue alla crisi del coronavirus. Inoltre, ha proseguito il ministro delle Finanze tedesco, i due Paesi devono lavorare a stretto contatto per la protezione del clima. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, fonti vicine a Scholz hanno rivelato che l'incontro tra il candidato cancelliere della SpD e il presidente francese è stato “molto amichevole”. I colloqui hanno “ovviamente” toccato gli sviluppi futuri in Germania. (Geb)