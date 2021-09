© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel pomeriggio ha avuto un incontro a palazzo Chigi con il segretario della Cgil, Maurizio Landini, durante il quale - si legge in una nota della presidenza del Consiglio - hanno discusso delle "prospettive dell’economia in vista dei prossimi mesi e delle principali questioni legate al tema del lavoro". (Com)