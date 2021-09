Etiopia: Ua, in arrivo 108mila dosi di vaccino Johnson & Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'African Vaccine Acquisition Trust (Avat) ha annunciato l'arrivo di 108mila dosi di vaccino in Etiopia come parte della prima spedizione mensile di Johnson & Johnson. In una nota pubblicata sul sito di Africa Cdc, Avat sottolinea che il primo carico, inviato oggi, fa parte di un totale di 6,4 milioni di dosi di vaccino da spedire agli Stati membri dell'Unione africana nel corso del mese di agosto. Nel leggero ritardo preso sulla tabella di marchia, Avat sottolinea che gli Stati membri che hanno ordinato i vaccini tramite il cartello continueranno a ricevere spedizioni per i prossimi mesi. In questo quadro Unicef fornisce servizi logistici e di consegna agli Stati membri dell'Ua in collaborazione con l'Africa Medical Supplies Platform (Amsp). (segue) (Com)