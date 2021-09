Etiopia: Ua, in arrivo 108mila dosi di vaccino Johnson & Johnson (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Avat è stato istituito dall'African Covid-19 Vaccine Acquisition Task Team, istituito nel novembre 2020 sotto la presidenza dell'Unione Africana del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, come parte del Covid-19 Vaccine Development e dell'Unione Africana Access Strategy e il suo obiettivo di vaccinare almeno il 60 per cento della popolazione africana con vaccini sicuri ed efficaci contro il Covid-19. Questa acquisizione e distribuzione di vaccini è supportata anche da una partnership innovativa tra la Banca mondiale e l'Ua, African Vaccine Acquisition Task Team, per accelerare l'accesso ai vaccini in tutto il continente. (Com)