Libia: presidente Consiglio presidenziale, al via il progetto di riconciliazione nazionale

- Il presidente del Consiglio presidenziale, Mohamed Menfi, ha annunciato oggi l'avvio ufficiale del progetto di riconciliazione nazionale in Libia. Menfi si è congratulato in questa occasione con il popolo libico, salutando tutti gli sforzi compiuti per raggiungere la riconciliazione raggiunta, in riferimento alla liberazione dei prigionieri arrestati in vari casi, e contro i quali sono state emesse sentenze giudiziarie. Il presidente del Consiglio presidenziale ha quindi sottolineato che le decisioni che sono state prese sono avvenute grazie al reale desiderio del popolo libico di chiudere le pagine dolorose del passato, superare le divergenze, rinunciare alle divisioni, mettere fine allo spargimento di sangue ed alle sofferenze. Menfi ha quindi invitato tutti i libici a lavorare insieme per "costruire una nazione, sulla quale sventola la bandiera della pace". (Lit)