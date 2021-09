Germania: ricoverato il ministro dell'Economia Altmaier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, è ricoverato presso la Charité, il policlinico universitario di Berlino, dove è stato trasportato in ambulanza verso le 21:00 di ieri, 6 settembre. L'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) viene sottoposto a cure mediche, mentre le cause del ricovero non sono ancora note. Nella serata di ieri, Altmaier stava partecipando a una cena con i membri della commissione Economia del Bundestag presso l'hotel Ritz Carlton di Berlino, quando si è reso necessario il suo ricovero alla Charité.(Geb)