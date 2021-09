Covid: vaccini in Piemonte, open day per 750 al Valentino di Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo Open Day per le vaccinazioni anti-Covid è stato programmato per sabato 11 settembre al centro del Valentino di Torino: 750 i posti disponibili dalle ore 8 alle ore 15 per tutto il Piemonte e per tutte le fasce d’età (dai 12 anni in su). Di questi, 500 si potranno prenotare dalle ore 9 di domani su www.IlPiemontetivaccina.it e altri 250 saranno ad accesso diretto il giorno stesso senza necessità di prenotazione. (Rpi)