Trasporto aereo: Di Palma (Enac) convoca tavolo tecnico con operatori per verifica e confronto su Green pass (2)

- "Entro la fine del mese di settembre convocherò un tavolo tecnico con i vertici delle società di gestione aeroportuali, delle compagnie aeree e di tutti i soggetti coinvolti per un confronto operativo sulle azioni realizzate e su eventuali margini di miglioramento, per tracciare un consuntivo ad un mese dell’adozione dell’obbligo del Green pass", ha dichiarato il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma. "Dall’inizio della fase emergenziale - ha continuato il presidente - l’Enac ha messo al servizio del governo e delle istituzioni tutta la propria esperienza tecnica di regolazione e controllo dell’aviazione civile per garantire il contenimento della diffusione della pandemia. In particolare ha operato in coordinamento con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e con il ministero della Salute per delineare le azioni che riuscissero a permettere lo svolgimento delle operazioni con la garanzia della salute dei lavoratori e dei passeggeri. Con l’occasione - ha concluso Di Palma - esprimo il mio vivo apprezzamento per le attività poste in essere dal ministro Enrico Giovannini e dal suo dicastero che, come si evince anche dal bilancio pubblicato sulle attività realizzate nei primi sei mesi, sono riuscite, nonostante la fase emergenziale, a coniugare investimenti, sicurezza, sostenibilità e innovazione tecnologica, dando una concreta prospettiva di sviluppo al Paese". (segue) (Com)