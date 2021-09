Trasporto aereo: Di Palma (Enac) convoca tavolo tecnico con operatori per verifica e confronto su Green pass (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Green pass è un passo concreto verso lo snellimento dei processi operativi che dovrebbe essere affiancato da un approccio europeo, con piattaforme digitali comuni, per arrivare alla 'seamless passengers experience', concetto che mira a far svolgere al passeggero, autonomamente e in remoto, attraverso i dispositivi personali o terminali dedicati all’interno del terminal, tutti gli adempimenti e/o l’accesso ai servizi necessari al viaggio aereo. Sicurezza e tutela della salute, in un contesto che la pandemia ha profondamente cambiato e al quale, in tempi celeri, dovremo adeguarci", ha affermato il direttore generale dell'Enac, Alessio Quaranta. (Com)